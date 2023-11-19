المركزي للإحصاء: 16.0 % زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، اليوم، الاحد ، عن زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي عام 2022 بنسبة 16.0%.



كما بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 % .

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 19.2% من إجمالي التكتل.

2- السودان : بلغت قيمة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 14.7 % من إجمالي التكتل.

3- المغرب: بلغــت قيمة الصـادرات (822 مليون دولار) بنسبه 13.0% من إجمالي التكتل.

4- الجزائر : بلغت قيمة الصادرات (718 مليون دولار) بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل.

5- كينيا : بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6 % من إجمالي التكتل.



وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.

2- ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.

3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار ) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.



واشار الجهاز انه بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الافريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل 1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 16.0 %.

و تركزت أعلي القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- الكونغو الديمقراطية : بلغــت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 22.7 % من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغــت قيمــة الـــواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 21.8% من إجمالي التكتـل.

3- زامبيا: بلغت قيمة الواردات (314 مليون دولار) بنسبه 13.6 % من إجمالي التكتل.

4- كينيا : بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبه 13.3 % من إجمالي التكتل.

5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبه 5.8 % من إجمالي التكتل.



وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع.

- حيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 مليون دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.

- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 مليون دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.