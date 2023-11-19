"الصحة العالمية" تجدد مناشدتها لوقف الأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة

جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس جيبرييسوس، مناشدته لبذل جهود جماعية لوقف الأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب، والوصول الإنساني بدون عوائق لجميع المحتاجين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ووقف الهجمات على الرعاية الصحية وغيرها من البنية الأساسية الحيوية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: إن المعاناة الرهيبة لسكان غزة تتطلب أن نستجيب فورا وبشكل حاسم، بإنسانية ورحمة، مؤكدا أن المنظمة تعمل مع شركائها لوضع خطة إجلاء عاجلة للمرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة في مستشفى الشفاء شمال غزة بعد الآن، وطلب التيسير الكامل لهذه الخطة.

وذكرت المنظمة أنه "خلال الـ72 المقبلة، حسب ضمانات المرور الآمن من قبل القوات الإسرائيلية، سيتم الترتيب لمهمات إضافية للنقل العاجل للمرضى من مستشفى الشفاء إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع".

واستنكرت "الصحة العالمية" أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي التي صدرت بإجلاء كل من كان في مستشفى الشفاء من المرضي والنازحين وموظفي المستشفى، مبينة أن نقص المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى، خلال الأسابيع الستة الماضية، أدى إلى توقف عمل مستشفى الشفاء الذي كان أكبر مستشفيات غزة وأكثرها تطورا.