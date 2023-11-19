تعرف علي ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع سيراليون، في السادسة مساء اليوم الأحد، في ليبيريا، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



ونستعرض في السطور التالية ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم 2026



1- منتخب مصر برصيد 3 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو برصيد نقطة

3- منتخب غينيا بيساو برصيد نقطة

4- منتخب إثيوبيا برصيد نقطة

5- منتخب سيراليون برصيد نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط



استهل منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2026 بفوز مقنع على جيبوتي بسداسية نظيفة

ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي في الجولة الأولى الخميس الماضية بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.