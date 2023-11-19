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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمواقع عمل في أسيوط

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أعلنت وزارة العمل عن تنظيم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بفرع أسيوط، عدد من البرامج التدريبية، على أعمال السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك فى إطار خطة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نحو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ومعاونة المنشأت فى مجال السلامة والصحة المهنية وحيث أن إحدى محاور عمل المركز هو تدريب العاملين فى المنشآت على أعمال السلامة والصحة المهنية للوصول إلى بيئة عمل أمنة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي فى ضوء استكمال سلسلة برامج التدريب الذى ينفذها المركز فى مجالات السلامة والصحة المهنية  التى بدأه المركز بالمحافظات داخل فروعه.

وأكد الكيميائي اشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز ان ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التدريب والتثقيف التى يقوم بها المركز داخل المنشآت المختلفة والتواجد المستمر بين العاملين من أجل رفع  الوعى بالسلامة والصحة المهنية وإعداد مسئولى سلامة وصحة مهنية متميزين، وتوفير بيئة عمل آمنة، منوهاً إلى أنه جرى تنظيم البرنامج تحت إشراف الكيميائية نجوى ناصف مدير فرع المركز باسيوط ،والمنسق الإدارى للبرنامج علاء القوصى اخصائى التدريب بفرع أسيوط.

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