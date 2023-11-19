التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام سيراليون

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيراليون.



ويلتقي منتخب مصر مع سيراليون، في السادسة مساء اليوم الأحد، في ليبيريا، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:-



في حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، محمد هاني



خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، محمود حمادة



خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.



مباراة منتخب مصر أمام سيراليون تنقلها شبكة قنوات “بي إن سبورت” على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة “أون تايم سبورت” بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة في تصفيات المونديال خارج وداخل مصر.