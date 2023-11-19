أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 477 شاحنة و 44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 233 شاحنة و33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 244 شاحنة و 11 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة الحرية بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة دليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1780 طن بضائع و 178شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة ATHENA وعلي متنها 6000 طن حديد تصدير الي جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 885 راكب بموانيها .
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تداول 14 الف طن بضائع و477 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 477 شاحنة و 44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 233 شاحنة و33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 244 شاحنة و 11 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 477 شاحنة و 44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 233 شاحنة و33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 244 شاحنة و 11 سيارة.