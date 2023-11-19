اليوم.. منتخب مصر للشباب يواجه تونس في بطولة شمال أفريقيا

يلتقي منتخب الشباب مواليد 2005، بقيادة مديرهم الفني وائل رياض، فى الثالثة عصر اليوم الأحد، نظيره التونسي فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبي ليبيا والجزائر فى الجولتين الأولى والثانية.



ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب مواجهة تونس بتشكيل مكون من: عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي، معتز محمد، حسام عوض الله، يوسف السيد، حسن أبوالمعاطي، أحمد كباكا، عبدالرحمن خالد، محمد السيد، محمد عبدالله، عمر خضر، ومحمد زعلوك.



وتعادل منتخب الشباب مع ليبيا فى الجولة الأولى بدون أهداف، بينما قدم مباراة مميزة أمام الجزائر في الجولة الثانية وفاز بثلاثية دون رد.



وتقام بطولة شمال أفريقيا في تونس خلال الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجارى، وينتظر أن تكون اختبارا مميزا لهؤلاء اللاعبين الشباب رغم الصعوبات التي واجهها هذا المنتخب أثناء تكوينه وضيق الوقت الذي سبق انطلاق البطولة.



وتضم قائمة منتخب الشباب على النحو التالي: حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر، وخط الدفاع: معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبدالحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي، وخط الوسط: مروان محمود، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، عمرو خالد، عمر خضر، وخط الهجوم: مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك"

