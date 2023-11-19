اليوم.. منتخب مصر يواجه سيراليون في تصفيات المونديال

يواجه منتخب مصر نظيره سيراليون فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، الذى سيستضيف مباراة المنتخب أمام سيراليون لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.



ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.



وخاض المنتخب تدريبا وحيدا فى ليبيريا منذ وصوله مساء الجمعة الماضى، بعدما قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إعفاء لاعبي المنتخب من المران لمنح اللاعبين راحة، بعدما استغرقت مدة الرحلة من مصر لليبيريا بالطائرة الخاصة 9 ساعات.



وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا وهم: وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.