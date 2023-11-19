"العمل" تنظم ندوة توعوية عن حقوق المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة تثقيفية في مجال تنظيم الأسرة وكذلك أهمية المشاركة للأسرة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان "المشاركة الانتخابية واجب وحق"، وذلك لعدد 18 من العاملين بالوادى الجديد، فى إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشأت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور ، واهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة وأسرهم فى الإدلاء بأصواتهم من أجل المضى قدماً نحو طريق المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، أنه نجحت جهود مكتب تشغيل الخارجة التابع للمديرية في تنظيم الندوة التثقيفية، والتي بدأتها المديرية ضمن سلسلة من ندوات التوعية والتثقيفية لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الإنتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والاستقرار ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، مؤكداً استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنظيم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية للتعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات.

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