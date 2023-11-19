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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الزمالك يواجه الهلال الليبي وديا استعدادا لدور المجموعات بالكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
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يواجه فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأحد، الهلال الليبي، في اللقاء الودي الذي سيقام على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، وذلك استعدادا لموقعة  أبوسليم الليبي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفريق أبوسليم الليبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري، يوم 26 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساء .

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة القليلة المقبلة .

و يستمر معتمد جمال مدرب الزمالك في منح الفرصة للبدلاء واللاعبين الشباب في مباراة الهلال الليبي اليوم، بالإضافة لمشاركة عناصر الخبرة بالفريق، كما حدث في اللقاء الودي السابق أمام توت عنخ امون والذى انتهى بفوز الزمالك بثنائية سجلها سامسون أكينولا. 

كان فريق الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في آخر مرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس انذاك .

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