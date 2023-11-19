الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب البلاد اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد عن أنه يسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية تصل أحيانا إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح 2 الى 3 درجات.

وأشارت الأرصاد إلى سقوط امطار متوسطة الى غزيرة ورعدية على العلمين والضبعة والاسكندرية وشمال محافظة البحيرة وكفر الشيخ ، واعتبارا من الساعة 2 ظهرا تمتد إلى شمال محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

كما تسقط امطار متوسطة ورعدية على السلوم ومطروح وجنوب محافظتى البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وتمتد مساءا الى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسماعيلية والسويس .

ونوهت الارصاد الى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة على الفيوم وبنى سويف وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، بالاضافة الى امطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الاحمر .

وحذرت الارصاد من اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح 60 الى 70 كم /ساعة وارتفاع الامواج 3-5 متر.