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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سامي قمصان يجهز تقريرا لكولر عن مشاركات لاعبي الأهلي الدوليين

سامي قمصان
سامي قمصان
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يجهز سامى قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، تقريرا عن مشاركات لا عبى الأهلي الدوليين في فترة الأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم تمهيداً لتسليمه للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة قبل عودة التدريبات.

وكان كولر قد أوصى جهازه المعاون قبل السفر لبلاده لقضاء الإجازة بضرورة متابعة اللاعبين الدوليين وإعداد تقرير مفصل عن مشاركتهم مع منتخبات بلادهم تمهيداً للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة ميدياما الغاني في انطلاقة دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 5 لاعبين من الأهلي بعد استبعاد الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات عقب الفوز على جيبوتي بستة أهداف في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ورامى ربيعة ومروان عطية بجانب الثنائي المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسى تاو.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

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