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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رابطة العالم الإسلامي تدين قصف مدرسة الفاخورة في قطاع غزة

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي
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أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشدِّ العبارات، قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لـ "الأونروا" في قطاع غزة.

وندد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان اليوم /الأحد/، وفقا لوكالة ألأنباء السعودية"واس"، بهذه الجرائم الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدَّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لهذا الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية، بوضع حدٍّ للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء، وإخضاع مرتكبيها للمحاسبة وفق الشرعية الدولية، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار.

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