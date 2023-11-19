"الدفاع البريطانية": روسيا وأوكرانيا لم تُحققا تقدمًا بساحة المعركة خلال الفترات الأخيرة

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا وأوكرانيا لم تُحققا تقدمًا كبيرًا في ساحة المعركة خلال الفترات الأخيرة، على الرغم من الأعمال المكثفة التي جرت في ثلاث مناطق إقليمية مهمة في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع التدوينات القصيرة (إكس)، اليوم /الأحد/ - أن "أعنف المعارك البرية دارت خلال الأسبوع الماضي في ثلاث مناطق، وهي على وجه التحديد في محور كوبيانسك في إقليم لوهانسك؛ وحول أفدييفكا في إقليم دونيتسك؛ وعلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في إقليم خيرسون، حيث أقامت القوات الأوكرانية رأس جسر لنقل الإمدادات".

وأضافت أنه "مع ذلك، لم يحقق أي من الطرفين تقدما كبيرا في أي من هذه المجالات".. مشيرة إلى أن روسيا لا تزال تعاني من خسائر فادحة بشكل خاص حول أفدييفكا.

وأشارت تقارير شهود العيان إلى أن المركبات الجوية الصغيرة غير المأهولة والمدفعية خاصة القذائف العنقودية لا تزال تلعب دورًا رئيسًا في تعطيل هجمات كلا الجانبين.

وخلصت المخابرات البريطانية إلى أنه "مع بدء طقس الشتاء البارد في شرق أوكرانيا، هناك احتمالات قليلة لحدوث تغييرات كبيرة في خط المواجهة".