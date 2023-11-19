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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بير زيت بشمال رام الله وتعتقل 3 فلسطينيين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين، من بلدة بيرزيت شمال رام الله، وفقًا لوكالة أنباء فلسطين الرسمية "وفا" .

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين، من بلدة بيرزيت شمال رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها، فيما أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي للبلدة، وأعاقت حركة المواطنين.

وفي وقت سابق، أصيب شابان، فجر اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال اقتحم حي المطار وأطراف مخيم قلنديا، وأطلق الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شابين، كما اعتقل شابًا من المخيم.

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