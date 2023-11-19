الرئيس عبد الفتاح السيسي.. قائد سفينة مصر إلى بر الأمان

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 09:24 ص

يوافق اليوم الأحد 19 من نوفمبر 2023 عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو اليوم الذي يعتبره المصريون ذكرى غالية تؤرخ لميلاد قائد فاتح وطني حمل مسئولية وأمانة حكم مصر في فترة من أشد الفترات التي مرت بها صعوبة وخطورة وتعقيدًا، حيث كانت البلاد تموج وتقارب على التمزق بين فرق متناحرة وجماعة الإخوان التي خططت وشرعت في تنفيذ مؤامرة اختطاف البلاد إلى هوة سحيقة وانتزاع جوهرها ومكونها الأصيل وتحويلها إلى احدى ولايات جمهورية المرشد.

فجاء القائد الفدائي عبد الفتاح السيسي الذي حمل على عاتقه انقاذ مصر من الجماعة الإرهابية وإعادة شمسها التي لا تغيب ووجها المشرق كرائدة بين سائر الأمم، وثقة من الشعب المصري الصابر الصامد في وطنية السيسي عاهدوا الله وأنفسهم أن يسيروا مع قائدهم نحو بناء "الجمهورية الجديدة" التي تقوم على ارساء قواعد الوطنية والدولة المدنية الحديثة التي تنافس كبريات الدول وتسير بخطى واثقة نحو التقدم والبناء والارتقاء.

وبهذه المناسبة الغالية تستعرض "البوابة نيوز" فيما يأتي التاريخ المشرف ناصع البياض للرئيس القائد عبد الفتاح السيسي الذي سجل بحروف من نور مشوار حياة يفيض بالوطنية وذلك كما في السطور الآتية:

السيرة الذاتية

الاسم: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

تاريخ الميلاد: ١٩ / ١١ / ١٩٥٤.

محل الميلاد: منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه أسرة مُكوَّنة من:

السيدة قرينته:

• انتصار أحمد عامر

وثلاثة أبناء وابنة واحدة:

• مصطفى عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

• محمــــود عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

• حســــــن عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

• آيـــــــــة عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

النشأة والتعليم

تلقّى تعليمه في مدرسة البكري الابتدائية في المدة من عام ١٩٦٢ إلى عام ١٩٦٨.

درس بمدرسة السلحدار الإعدادية في المدة من عام ١٩٦٨ إلى عام ١٩٧١.

درس بالمدرسة الثانوية الجوية من عام ١٩٧١ إلى عام ١٩٧٤.

تخرَّج في الكلية الحربية (الدفعة ٦٩) في ١ أبريل عام ١٩٧٧.

التأهيل العسكري

تخرَّج في الكليـة الحربيــة في ١ أبريل عام ١٩٧٧.

حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام ١٩٨٧.

حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام ١٩٩٢.

حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام ٢٠٠٣. حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام ٢٠٠٦.

المناصب القيادية

قائد كتيبة مشاة ميكانيكي. ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي. قائد لواء مشاة ميكانيكي.

رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.

قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

رئيس جمهورية مصر العربية.

رئيس الاتحاد الأفريقي من سنة ٢٠١٩ إلى سنة ٢٠٢٠.

الأنواط والميداليات والأوسمة

نوط ٢٥ أبريل ١٩٨٢.

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.

نوط الخدمة الممتازة.

اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر.

اليوبيل الذهبي للثورة.

اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.

ميدالية ٢٥ يناير ٢٠١١.

نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

ميدالية ٣٠ يونيو.

قلادة "الملك عبد العزيز آل سعود" ٨ أغسطس ٢٠١٤.

وسام "الشيخ عيسى آل خليفة" البحريني مايو ٢٠١٧.

وسام "الاستحقاق الوطني" الغيني أبريل ٢٠١٩.

وسام "الاستحقاق الوطني" الإيفواري أبريل ٢٠١٩.

قلادة" السياحة العربية" يونيو ٢٠١٩.

وسام "صداقة الشعوب" البيلاروسي يونيو ٢٠١٩.

وسام "زايد" الإماراتي نوفمبر ٢٠١٩.

وسام "جوقة الشرف الوطني" ديسمبر ٢٠١٩.

وسام "سان جورج" الألماني ٢٦ يناير ٢٠٢٠.

درع "العمل التنموي العربي" ٧ أكتوبر ٢٠٢٠.

وسام "جراند كروس أوف ذا ريديمير" اليوناني نوفمبر ٢٠٢٠.

وسام "استحقاق اللجنة الأوليمبية الأفريقية" ٢٥ مايو ٢٠٢١.

وسام "القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول ٢ يونيو ٢٠٢١.