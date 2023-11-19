استشهاد 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمخيمي خان يونس والنصيرات

استشهد 15 فلسطينيًا، اليوم الأحد، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، لمنزلين في مخيمي النصيرات وخان يونس في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استشهدت سيدة وطفلتها وأُصيب عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

في حين، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة تحول إلى "منطقة موت"، داعية إلى إخلائه بالكامل.

وذكرت المنظمة أنها قادت بعثة تقييم إلى المستشفى أمس، وترأست فريقًا مشتركًا من الأمم المتحدة، يضم خبراء في الصحة العامة ومسئولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مجموعة من الوكالات في مهمة قصيرة و"شديدة الخطورة" إلى المستشفى.

وقالت إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مُشيرة إلى أن 291 مريضًا و25 عاملًا صحيًا ما زالوا داخل المستشفى.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن الفريق وصف المستشفى بأنه "منطقة موت"، وأن الوضع فيه "يائس"، وأشارت إلى أنّ آثار القصف وإطلاق النار كانت واضحة، ورأى الفريق مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى، وقيل له إن أكثر من 80 شخصًا دفنوا هناك