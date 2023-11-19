مالطا تحصل على قرض 30 مليون يورو لدعم الانتقال للطاقة المتجددة

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 08:40 ص

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي توجيه قرض بقيمة 30 مليون يورو لتعزيز الانتقال للطاقة المتجددة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكيانات القطاع العام.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض سيوجه إلى مصرف التنمية المالطي، لتمويل الاستثمارات الخضراء التي يصعب الحصول عليها بتيسيرات من البنوك المتاحة في مالطا.

وأوضح البيان أن الاتفاقية الجديدة بين الجانبين، تدعم الوصول إلى الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك السلطات المحلية الراغبة في الاستثمار في المشاريع التي تساهم في مكافحة تغير المناخ فيما يعمل القرض على توفير تمويل بفترات سداد أطول إلى المستفيدين النهائيين، مما يمكن الكيانات التي تخطط للاستثمار في مشاريع مستدامة من تحقيق وفورات مالية كبيرة.

ولفت إلى أن الاستثمارات المؤهلة بموجب هذا البرنامج تشمل مجموعة واسعة من المبادرات الخضراء مثل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والمنشآت الشمسية الكهروضوئية، وكفاءة الطاقة في المباني العامة والخاصة، بالإضافة إلى مشاريع إعادة تدوير النفايات.

وتابع أن هناك اتفاقًا منفصلًا بين مالطا وبنك الاستثمار الأوروبي للاستفادة من الخدمات الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي لتوسيع قدرته على الاستدامة البيئية والتمويل إذ تساعد الخدمات الاستشارية في بناء القدرات للحصول على مصادر وتقييم أهلية المشاريع الخضراء مع دعمها في تقديم التقارير إلى بنك الاستثمار الأوروبي.