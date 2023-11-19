أوكرانيا تسقط 10 طائرات مسيرة قبل الاقتراب من العاصمة كييف

أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية سيرهي بوبكو، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت ما يقرب من 10 طائرات بدون طيار قبل الاقتراب من المدينة، وذلك خلال الهجوم الذي شنته القوات الروسية ليلًا على العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بوبكو قوله:" اعترضت قوات الدفاع الجوي لدينا ما يقرب من عشرة أهداف روسيا فوق كييف وعند الاقتراب من المدينة. ووفقًا للتقارير الأولية، لم تقع إصابات لكنه تم تسجيل دمار كبير في المدينة".

وأضاف بوبكو أيضًا أن الروس نشروا مرة أخرى طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه من نوع شاهد، موضحا:" طائرات بدون طيار تم إطلاقها في مجموعات متعددة وهاجمت كييف من اتجاهات مختلفة، مع تغيير اتجاهات طيرانها باستمرار على طول الطريق. ولهذا السبب انطلق إنذار الغارة الجوية في العاصمة عدة مرات".