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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين تدين مجزرة الاحتلال الشنيعة في مدرسة الفاخورة

وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية
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أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن ادانة واستنكار المملكة الشديدين للقصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومدرسة تل الزعتر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة؛ ما تسبب في مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء، باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية كافة.

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها، دعوتها للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض استهداف المدارس والمستشفيات والأعيان المدنية، وضرورة التطبيق الفوري والملزم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة؛ ولضمان وصول السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، واتخاذ ما يلزم لإنهاء الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.

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