الكويت تدين مجزرة الاحتلال الشنيعة في مدرسة الفاخورة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، أمس السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للمجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، الواقِعة بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين من بينهم نساء وأطفال.

وأكدت الوزارة في بيان لها، السبت، رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العُزَل في قطاع غزة، لتُكرر مطالبتها للوقف الفوري لهذه الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني الشقيق والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها.

ودعت إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.