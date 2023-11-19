واشنطن بوست: اتفاق مبدئي يتعلق بالرهائن في غزة

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 07:45 ص

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أنه تم التوصل بين كل من إسرائيل وأمريكا وحماس لاتفاق للإفراج عن عشرات المحتجزين في غزة.

وأضافت الصحيفة، أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح عشرات النساء والأطفال من غزة مقابل وقف القتال لمدة 5 أيام، موضحة أن الاتفاق ينص على تجميد العمليات القتالية.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن الاتفاق قد يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أنه في إطار الاتفاق التفصيلي المؤلف من ست صفحات، ستقوم جميع الأطراف بـ تجميد العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل بينما يتم "إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر في مجموعات أصغر كل 24 ساعة".

وستكون هناك، وفق الصحيفة، مراقبة جوية ستتابع حماس على الأرض للمساعدة في تطبيق الهدنة والتي تهدف أيضا إلى السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ما أوردته الصحيفة.