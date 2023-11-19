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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو مازن يدعو الرئيس الأمريكي للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
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دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس السبت، الرئيس الأمريكى جو بايدن، للتدخل الفورى لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطينى، والتى راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 12 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتوجه أبو مازن - فى كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين أمس - إلى الرئيس الأمريكي، "الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير كبير على سلطات الاحتلال"؛ للتدخل الفورى لوقف العدوان، وتقديم الإغاثة للشعب المُحاصر فى قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المُستوطنين المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس، والتى تنذر بانفجار وشيك.

وأكد أن الشعب الفلسطينى يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة وسيبقى صامدًا على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة فى الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمود عباس الرئيس الأمريكي جو بايدن ابو مازن