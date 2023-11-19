النائب أحمد عبد الجواد: «ندعم جميعًا الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة»

وجه النائب أحمد عبد الجواد أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، التحية لتحالف الأحزاب المصرية على رأسهم حزبي إرادة جيل والسادات الديمقراطي على تنظيم مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، المنعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر.



وقال «عبد الجواد» خلال كلمته في المؤتمر: "نحن نشهد حالة من الحراك السياسي بسبب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أطلق مبادرة الحوار الوطني لتقريب وجهات النظر وكلنا نقف جميعًا لدعم الدولة المصرية.



وأشار إلى أن دور الأحزاب التعبيرعن المواطنين، معلنًا تضامنه مع قطاع غزة ضد الممارسات الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والشعب الأعزل من أهالي فلسطين، مؤكدًا أن القوى السياسة تساند شعب فلسطين.



وأضاف، "ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه عمره ما خذل الشارع المصري وخاصة في القضاء على الإرهاب، ولم يخذلنا أبدًا كما أنه حقق إنجازات كبيرة".



ودعا لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "نعبر عن الاصطفاف الوطني التي بناها الرئيس السيسي في الصندوق الانتخابي وممارسة الحق الدستوري وتحيا مصر".