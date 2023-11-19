نتائج الجولة الأولى من الدوري الممتاز للكرة الطائرة

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023/2024.
وشهدت مباريات الجولة الأولى افتتاح الزمالك حامل اللقب مواجهاته في الدوري بالفوز على ألعاب دمنهور 3/0 فيما استهل النادي الأهلي مشواره بالتغلب على المقاولون العرب 3/0.
وفاز سموحة على هليوليدو 3/1 وتغلب سبورتنج على اسكندرية للبترول 3/0 وتفوق بتروجيت على دلفى بنتيجة 3/1 وتمكن الطيران من الفوز على الصيد 3/2 وحقق الزهور الفوز على الإعلاميين 3/1.
وفي مباريات أخرى فاز الاتحاد السكندري على فريق طلائع الجيش 3/2 وتمكن هليوبوليس من التغلب على القناة 3/2 وفاز الداخلية على مصر للبترول 3/1 كما حقق ايسترن كومباني الفوز على 6 أكتوبر 3/1 وفاز الترسانة على الشمس 3/1.
يذكر أنه تقسيم فرق البطولة إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.
المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.
المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.
المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.