غرفة المعيشة تفحمت.. المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بالدقي

كلّفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الأطباء بالدقي، وحصر الخسائر الناجمة عن الحريق، مما كلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الحريق.



احتراق غرفة المعيشة بالكامل

وتبين من خلال الفحص المبدئي لآثار الحريق، نشوبه بشقة سكنية، نتيجة ماس كهربائي، نتج عنه احتراق غرفة المعيشة بالكامل دون أي إصابات أو وفيات.



كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الأطباء، بمنطقة الدقي.

وعلى الفور، أمر العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، المقدم عمرو فاروق، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

