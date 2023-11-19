استمرار الحملات لرفع الإشغالات والمخالفات بالمقطم

قامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس الحي وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بعمل حملة مكبرة ليلية بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات والإشغالات ومعاونة قسم شرطة المقطم وشرطة المرافق والمباحث.

أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الكافيهات والباعة الجائلين والمحلات وعدد من الشوادر المخالفة بنطاق الحي وشملت شارع السنترال وكورنيش المقطم حيث تم مصادرة عدد من المضبوطات منها شيش وكراسي ومقاعد وإيداعهم بمخزن الحي إلى جانب تكثيف حملات النظافة بمواقع الحملة وإزالة كافة التعديات إلى جانب غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة.

وشددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على التواجد الميداني المستمر لفرق عمل المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وفرق الاشغالات أولا باول لرصد المخالفات ولإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وإزالة المخالفة في مهدها وتحقيق الوجه الحضارية.

وقد أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن جميع الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وإعادة الانضباط للشارع للظهور بالمظهر الحضاري اللائق تماشيًا مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة المستمرة للأحياء.

كما شددت على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد أية مخالفات والتصدي لكافة محاولات خرق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.