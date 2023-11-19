مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بالدقهلية

لقى طفل مصرعه فيما أُصيب 3 آخرين في حادث تصادم تروسيكل وتوك توك على طريق أشمون - دكرنس بالقرب من محطة بنزين ميت الخولي التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة والمصابين لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك بطريق أشمون دكرنس بالقرب من محطة بنزين ميت الخولي التابعة للمركز ووجود حالة وفاة ومصابين.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الطفل محمد أحمد صالح عباس 11 عاما وإصابة والدته وتدعى منى عبدالمنعم حبيب 35 عامًا ومقيمان قرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر كما أصيب سائق التوك توك ويدعى محمد جمعة حراز 20 عاما، ومقيم قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس وعبدالمنعم محمد عبد الحميد 19 عاما ومقيم كفر ابو زكرى التابع لمركز منية النصر وجرى تحويل جميع المصابين لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم والجثة إلى مشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.