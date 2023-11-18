مودريتش يتخطى حسام حسن في مباراة كرواتيا ضد لاتفيا

تخطى الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، نظيره الدولي المصري حسام حسن نجم منتخب مصر السابق، بعد المشاركة مع منتخب بلاده أساسيا أمام لاتفيا.

ويقود لوكا مودريتش منتخب بلاده كرواتيا ضد لاتفيا في المباراة المقامة حاليًا بينهما ضمن تصفيات يورو 2024.

وبمشاركة لوكا مودريتش أمام لاتفيا وصل للمباراة رقم 171 مع منتخب كرواتيا، ليتخطى النجم حسام حسن صاحب الـ170 مباراة مع منتخب مصر.

وانفرد مودريتش بالمركز الـ14 في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية برصيد 171 مباراة متخطيًا حسام حسن صاحب الـ170 مشاركة دولية.

ويتقدم منتخب كرواتيا على نظيره لاتفيا بنتيجة 2-0، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب “كونتو ستاديونس”، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات تصفيات يورو 2024

وتقدم لوفرو ماجير بالهدف الأول في الدقيقة 7، قبل أن يضيف أندريه كرماريتش الهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد لاتفيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.