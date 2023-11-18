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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تواصل أعمال إصلاح محطة الصرف الصحي برشيد في البحيرة.. صور

رئيس شركة مياة الشرب
رئيس شركة مياة الشرب بالبحيرة
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تابع المهندس محمد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة،  سير العمل بإصلاح خط انحدار محطة صرف صحي برشيد قطر 1200 مم، فى إطار الجهود المستمرة في الاعمال المتعلقة بخدمة المواطنين، وضمن خطة المحافظة الرامية إلى دفع العمل بشتى القطاعات الحيوية التي تمس مصالح المواطنين، وبناءًا على توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب  المحافظ.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بسرعة البدء في عملية الإصلاح، وذلك من خلال التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وعلي الفور أصدر رئيس الشركة تعليماته، وتم الدفع بفريق الصيانة والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، للقيام بأعمال الصيانة وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن الدولة حريصة على وصول مياه الشرب لكل مواطن، وكذلك تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

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