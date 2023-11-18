سكرتير عام البحيرة يفتتح معهد قرية ناصر الابتدائى الأزهرى بحوش عيسى.. صور

افتتح اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، معهد قرية ناصر الابتدائى الأزهرى بحوش عيسى، المقام على مساحة 1675 متر مربع بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون جنيه.

والمعهد مكون من ثلاثة طوابق كاملة التشطيب والتجهيز ويضم 15 فصل ومكاتب إدارية وفصول تعليمية وحجرة حاسب آلى و معمل و مكتبة ودورات مياة.

وتفقد السكرتير العام، أقسام وفصول وقاعات المعهد والذى يضم 15فصل دراسى ومعمل للعلوم ومعمل كمبيوتر ومكتبة و فصلين رياض أطفال.

وأكد على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع ، وكذا الإهتمام بالشباب والأطفال لإعداد اجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال .

كما أشاد بدور المشاركة المجتمعية فى المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء، معرباً عن سعادته بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد بالمحافظة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

حضر الافتتاح الدكتور منصور أبو العدب، رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحيرة الازهرية، العقيد ياسر شوقى، نائب المستشار العسكري، عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، عبد العظيم شرف، مدير إدارة حوش عيسى الازهرية وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.