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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

البياضي: مواقف فريد زهران تنحاز للمواطن

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قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  نختار رئيس جمهورية لديه فكر وبرنامج وتاريخ سياسي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، وأضاف النائب: سؤال بيتكرر كتير: هو فريد زهران هيكسب الانتخابات؟ هدف السؤال الضغط والإيحاء بعدم جدوى المشاركة وعدم اهمية أصواتنا.
وأكمل حديثه: انظروا لأداء نواب الأحزاب المشاركة في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل.
واختتم حديثه: مواقفنا منحازة لمصلحة المواطن ومواقف فريد زهران تنحاز للمواطن.

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