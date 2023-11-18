بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى نائب المحافظ ، اليوم السبت، عددًا من السلاسل والمعارض التجارية والهايبر ماركت، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بالشركة العامة لتجارة الجملة ودلتا ماركت بوسط مدينة كفرالشيخ" ، مشيداً بقرار رئيس الوزراء لما له من مردود إيجابى على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية الى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التى تقدمها معارض " معاً ضد الغلاء " والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات إحتكارية أو زيادات في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض .



وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأكد أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً الى أن إرتفاع الأسعار هى ظاهرة يعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

جدير بالذكر: أن محافظة كفرالشيخ، قامت بإفتتاح عدد من منافذ " معاً ضد الغلاء " بمدن المحافظة، وتنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة إنضمت عدد من السلاسل والمنشآت التجارية الكبرى للمبادرة بكفرالشيخ

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