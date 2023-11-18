مجلس مدينة إطسا يبحث مطالب وشكاوى المواطنين

عقد محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة نائبا عن أحمد شاكر رئيس مركز ومدينه إطسا، لقاء خدمة المواطنين للاستماع الى الى شكواهم الاستجابه السريعه لمطالبهم. وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة استقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذا لاتجاهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالطرق القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وجاء ذلك بحضور محمد ابو القاسم نائب رئيس مجلس المدينه لشؤون القرى ومحسن عبد الباقي سكرتير عام مركز ومدينه إطسا وحاتم منسق حياه كريمه لمركز مدينه إطسا ومديري الأدارات التنفيذيه المختلفه بمركز إطسا ورؤساء الوحدات المحليه القرويه وعدد من أهالي المركز اصحاب الشكاوى .

خلال اللقاء استمع الماوي لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز مدينه إطسا أستمع لشكاوي بعض المواطنين الذين يرغبون في ترخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة.

واستمع لشكاوى بعض المواطنين المتضررين من تعديات على الشارع ومشكلات تخص املاك الدولة، وطلبات فرص عمل وطلبات مساعدات معيشية ومساعدات زواج.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.

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