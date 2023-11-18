لإنهاء الروتين.. الأقصر تتوسع في خارطة المراكز التكنولوجية تطبيقاً لمنظومة التحول الرقمي.. تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية

تخطو محافظة الأقصر، خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي، والذي تهتم به الدولة المصرية وتسعى إليه بخطوات حثيثة بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة، تحقيقا لهدف الوزارة وهو إنهاء خدمات المواطنين من خلال الشباك الواحد، حيث اتجهت المحافظة إلى إقامة المراكز التكنولوجية في كافة المدن، لتقديم خدمات راقية بأسلوب متطور ينال رضا مواطني المحافظة، البالغ عددهم نحو مليون و300 ألف نسمة هم عدد سكان محافظة الأقصر.

وفي هذا السياق، تشهد المحافظة طفرة كبرى في تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال إنشاء 7 مراكز تكنولوجية منتشرة في كافة مدن المحافظة، تقدم كافة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى سيارة متنقلة، كما تم رفع كفاءة وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة الأقصر، في مجال تطوير أداء خدمات المواطنين.

المحافظ : المراكز التكنولوجية هدفها تحقيق النزاهة والشفافية

بداية، قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لـ"البوابة نيوز" أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين هي أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية، من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم تنفيذ خطة لتطوير هذه المراكز التي تم إنشاؤها في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت والقرنة والزينية والبياضية والطود، استكمالاً للخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن ، لتوفير كافة سبل الراحة له، بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، وسياسة التحول الرقمي حيث تهدف المراكز إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية، وتسعى الدولة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والتخطيط لتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتقديم خدمات راقية للمواطنين.

7 مراكز تكنولوجية تقدم 140 خدمة متنوعة

من جانبه، قال سيد إسماعيل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، أن المراكز التكنولوجية تقدم أكثر من 140 خدمة متنوعة أبرزها في مجال تراخيص البناء والمحلات، وتوصيل المرافق والتصالح، وخدمات المحليات، لافتا إلى أن محافظة الأقصر يوجد بها عدد 7 مراكز تكنولوجية، بجانب سيارة متنقلة لتقديم كافة خدمات المركز التكنولوجي دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي سواء بالمركز أو المدينة.

وأضاف إسماعيل، أنه يتم متابعة كافة الجهود المبذولة من خلال المراكز التكنولوجية باستمرار لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين للعمل بشكل مركزي، وذلك من خلال الشباك الواحد، حيث إنه من ضمن أهداف المركز التكنولوجى القيام بالعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها من خلال ميكنة العمل، وذلك لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، حيث أن الخدمات المقدمة للمواطن بالمركز التكنولوجى من المقرر أن تتضمن أيضا ما يلى، "استخراج رخصة بناء - هدم - إشغال طريق – محلات"، ولا يقتصر خدمات المراكز التكنولوجية على خدمات المرافق والمحليات فقط، حيث يتوافد أهالى الأقصر على المراكز التكنولوجية بشكل يومي لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء، ليقدم لهم الموظفون الدعم اللازم وتوفير الخدمات بصورة سريعة ومميزة لخدمتهم وعلى وجه الخصوص حالياً، فى ملف التصالح بمخالفات البناء حسب شروط رئاسة مجلس الوزراء المصري.

فيما كشفت حنان أحمد عبد الرحيم المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالأقصر، عن حجم الإنجاز في التعامل مع عدد كبير من الطلبات التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظة، حيث تم التعامل مع ما يزيد عن 190 ألف و493 معاملة من بداية عام 2019 وحتى شهر أكتوبر 2023، منهم 154 ألف و569 معاملة وطلب، تم إنجازهم والانتهاء منهم بنسبة 100% و18 ألف و500 معاملة قيد الإجراء، واستكمال الدورة المستندية بالإضافة إلى نحو 246 معاملة تمت من خلال سيارة الخدمات المتنقلة التي تجوب مختلف المناطق بمحافظة الأقصر، مضيفة أن المراكز التكنولوجية ساهمت في تقديم خدمة أفضل وأسرع وأدق فى وقت قياسي دون روتين أو عراقيل، وتم تطوير وميكنة الخدمات، لفصل مقدم الخدمة عن طالبها.

أما فيما يخص السيارة المتنقلة، أشارت حنان، إلى أن محافظة الأقصر تعاونت مع وزارة التخطيط، لتقديم التسهيلات اللازمة لتعظيم الاستفادة من سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين والتى تجوب قرى مراكز المحافظة بهدف التيسير على المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين بالمناطق النائية والقرى بشكل أسرع، والتواجد بمناطق التجمعات السكنية المزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية.

وتابعت، أنه تم إعداد خطة مرنة متكاملة لتوجيه المركز التكنولوجى المتنقل إلى المناطق التى تتميز بالكثافة السكانية والبعيدة لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة والوحدات المحلية، حيث تم وضع الخطة وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من اماكن إقامتهم، ويقوم بالعمل فى المركز التكنولوجى المتنقل كوادر بشرية مدربة لتقديم تلك الخدمات حيث تحتوى السيارة التكنولوجية المتنقلة على مشرف نظام وموظف شباك وموظف للخزينة بماكينة تحصيل pos، وتتواجد السيارة بحد أقصى 3 أيام بكل مركز، ويتم توجيهها إلى الأماكن التى يوجد بها ازدحام لتقديم الخدمات وذلك تنفيذا لخطة توزيع الخدمات على مراكز المحافظة بصفة دورية.

وأردفت، أن الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي المتنقل تضم خدمات تراخيص البناء، وشهادة صلاحية الموقع، وطلب انشاء مبنى، وطلب إزالة مبانى آيلة للسقوط، وطلب هدم، وخدمات توصيل مرافق، وخدمات اعلانات، ودفع رسوم التصالح، وطلبات السداد، وخدمات أخرى تقدم عن طريق الوحدات المحلية، للوصول إلى جميع المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن والأشخاص ذوي الهمم.

مركز تكنولوجي مدينة الأقصر في الصدارة

وكإشارة على ذلك الإنجاز الذي حققته محافظة الأقصر، في التحول الرقمي، فقد حصد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر المركز الأول على مستوى المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بالنسبة لتقييم أداء العاملين والموظفين وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوي محافظة الأقصر.

وفي هذا الصدد، أوضحت المهندسة سلوى فهيم إسحق مدير المركز بمدينة الأقصر، أن المركز يحتوي على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوى الأعاقة به رامب يرتفع ليكون المواطن فى مستوى مقدم الخدمة، ونافذة أخرى للخزينة، مشيرة إلى أن العاملين بالمركز هم نماذج مشرفة للموظف الجاد الذي يؤدي عمله باجتهاد وإخلاص، ويسعى لتحقيق أفضل مستوي من الخدمة للمواطن الأقصري فى المقام الأول، مشيدة بروح التعاون والمحبة بين فريق عمل المركز، والعمل على تطوير مستوى الأداء، وتنمية مهارات فريق العمل للارتقاء بمستوى المركز التكنولوجي والخدمات المقدمة، مثمنة جهود فريق عمل المركز التكنولوجي المميزة فى خدمة أهالى المدينة.

وأشارت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، إلى تفاصيل الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة وأداء المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، والذي تصدر الترتيب الأول على مستوى المحافظة بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات التى يقدمها المركز والتي تشمل حوالى (62) خدمة فى التطبيق الجديد مثل استخراج تراخيص " بناء – هدم – اشغال طريق - محلات - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - إعلانات - منشآت آيلة للسقوط - شكاوى مواطنين - وغيرها من الخدمات الحكومية"، وقد تم ربط وتفعيل المركز التكنولوجي بجميع الإدارات الداخلية بالمدينة وسيتم الربط مع ديوان عام محافظة الأقصر وجميع مراكز ومدن المحافظة والمديريات والهيئات الخارجية والوزارات الخارجية لتصبح محافظة الأقصر من أولى المحافظات لتطبيق التحول الرقمي، وذلك لتسهيل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم تنفيذ ورش وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل به والوقوف على أداء الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي، لتعزيز مبدأ الشفافية وتقليل التعامل المباشر مع الإدارات داخل ديوان مجلس مدينة الأقصر ، وتفعيل نظام الخدمات المميكنة تيسيراً على المواطنين، كما تتم متابعة تعاملات المواطنين بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، مشدداً بضرورة تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول كافة الخدمات والتراخيص اللازمة، وعدم التقاعس تجاه تقديم خدمة لائقة للمواطن الأقصري.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم التشديد على حسن التعامل مع الجمهور، وسرعة الانتهاء من طلباتهم، وتلاشي أي معوقات تعوق العمل، وتوجيه العاملين بتسجيل كافة المعاملات على المنظومة بالمدينة، وتنظيم قاعدة الأعمال والالتزام بنظام الشباك الواحد، وتوافر كافة الإمكانيات اللازمة لملتقي الخدمة، مشيرا إلى أن مجلس مدينة الأقصر يواصل جهوده من أجل خدمة الأهالي والتسيير عليهم فى كافة الإجراءات.

متابعات مستمرة من وزارة التخطيط

وختاماً، ولضمان حسير سير العمل، تقوم لجان متعددة من وزارة التخطيط والأصلاح الإداري، بتفقد ومتابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لتقييم أداء العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى محافظة الأقصر، تحت إشراف مهندسي الوزارة، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقييم أداء العمل بالمنظومة والقائمين عليها، والتننبيه على المسئولين بالاستمرار فى انتظام وضبط أداء العمل وإنجاز خدمات ومصالح المواطنين طبقا للقانون فى أسرع وقت ممكن.

كما قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإعداد مخطط تدريبي يشمل كل العناصر البشرية التي تتعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية ويشمل مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة ومشرفي النظام بمراكز محافظة الأقصر، لمتابعة أداء المنظومة وضمان نجاحها بأعلي جودة وزيادة رضا المواطنين عنها.

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