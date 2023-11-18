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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لأول مرة بالمنوفية.. نجاح تثبيت كسر فقرات عن طريق الجلد

جانب من العملية الجراحية
جانب من العملية الجراحية
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نجح فريق طبى بمستشفى شبين الكوم  للجراحات  المتخصصة بمحافظة المنوفية، فى تثبيت كسر فقرات عن طريق الجلد.

أوضحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ان مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة بقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، وفريق العمل بالمستشفى نجحت فى إجراء جراحة لتثبيت كسر فقرات عن طريق الجلد بدون فتح جراحى تقليدى يستطيع المريض بعدها بالقيام بجميع الأعمال الشاقة خلال شهر.

قام بالمتابعة مع إدارة المستشفي كل من الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجى والطوارئ ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات. 

الطب العلاجى المنوفية شبين الكوم محافظة المنوفية وزارة الصحة