تمهيدًا لتطويرها.. بدء أعمال الحصر بمنطقة السحيلة بحي مصر القديمة

قام اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة والأجهزة الأمنية، والتنفيذية اليوم بالبدء في أعمال حصر منطقة السحيلة تمهيدا لتطويرها.

وأكد رئيس حي مصر القديمة أنه سيتم إعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة للتطوير، وذلك تنفيذاً للمخططات المقترحة في هذا الشأن، التي تستهدف إحياء القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها.

يأني ذلك تحقيقاً لخطة الدولة في تحسين العمران القائم، وإتاحة حياة تليق بالمواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، منوها إلى ما سيكون لأعمال التطوير وإعادة الإحياء من دور كبير في جذب المزيد من الحركة السياحية لمدينة القاهرة التاريخية.

حضر الجولة اللواء يحيى محمد الأدغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، والمهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.