تصفيات يورو 2024.. مبابي يقود هجوم منتخب فرنسا أمام جبل طارق

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جبل طارق، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويستضيف منتخب فرنسا، اليوم السبت، جبل طارق على ملعب أليانز ريفيرا، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هجوم المنتخب الفرنسي رفقة أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني، وماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وحسم منتخب الديوك، تأهله رسميًا إلى نهائيات يورو 2024، قبل مواجهة منتخب جبل طارق، حيث يعتلي صدارة المجموعة الثانية بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

يتصدر منتخب فرنسا، جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024 برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل جبل طارق الترتيب بلا نقاط.

تشكيل منتخب فرنسا

حراسة المرمى: مايك ماينيان

خط الدفاع: كلاوس - دايوت أوباميكانو - توديبو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: زائير إيمري - أدريان رابيو - أنطوان جريزمان

وفي الهجوم: كينجسلي كومان - كيليان مبابي - ماركوس تورام.