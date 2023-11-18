خماسي الأهلي الدولي ينتظم في التدريبات الثلاثاء المقبل

ينتظم لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليون في التدريبات يوم الثلاثاء المقبل، بعد المشاركة مع منتخب مصر في مواجهتي جيبوتي وسيراليون خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري والتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتواجد مع منتخب مصر من النادي الأهلي الخماسي، محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني ومروان عطية ورامي ربيعة بالإضافة للثنائي الذي تم استبعاده من المعسكر حسين الشحات وإمام عاشور بسبب الازمة الأخيرة.

كما ينتظم الثنائي الأجنبي بيرسي تاو واليو ديانج في تدريبات الأهلي عقب عودتهما من منتخبي جنوب إفريقيا ومالي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويحصل لاعبو الأهلي الدوليون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة سيراليون والعودة إلى مصر على أن ينتظموا في التدريبات الثلاثاء المقبل.

ويستأنف الأهلي تدريباته غد الأحد على ملعب التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بعد مباراة الجونة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.



