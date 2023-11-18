اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يشارك في مؤتمر الوحدة النقابية الأفريقية

شارك عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، في المؤتمر الثاني عشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية المنعقد حاليا في الجزائر، تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ناقش المؤتمر تعزيز الدور النقابي لمواجهة تحول طبيعة العمل والتحديات الجديدة في إفريقيا.

وفي كلمة له، طالب عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، خلال الجلسة الخاصة عن فلسطين بنداء عاجل لوقف إطلاق النار في غزة، وتأمين ممر آمن للمساعدات الانسانية، مضيفًا أن موقف الاتحاد الإيطالي تجاه القضية الفلسطينية يتطابق مع قرارات الأمم المتحدة ومع حل عادل للقضية الفلسطينية بقيام دولتين وشعبين.

وأوضح رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، أن إيطاليا تقدم مساعدات إنسانية، وأرسلت طائرتين محملتين بالمواد الغذائية والأدوية الطبية، وأرسلت سفينة مستشفى لعلاج الجرحى والمصابين من الأطفال والنساء.