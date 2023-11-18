لعدم اكتمال النصاب .. عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال

فوضت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية التي عقدت على مدار امس واليوم.

ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، حضور 3034 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي في اجتماعها الثاني، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

بدأ الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي فى التاسعة صباح اليوم، السبت، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول أمس.

وبدأ الاجتماع بالتوقيع فى الكشوف حتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادي.

وتناقش الجمعية العمومية عدداً من الملفات، فى مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022 حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل2023/2024 وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته و اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى والنظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء ومناقشة اقتراح بإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.