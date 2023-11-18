رئيس قضايا الدولة يحضر الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة والوطنية للانتخابات

حضر اليوم السبت، المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة فعاليات ختام الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة للمجموعة الأولى من المذكورين، والتي عقدت بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك لتعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية ستكون على أربعة أيام كانت بدايتها اليوم للمجموعة الأولى، وستنعقد لثلاثة مجموعات أخرى أيام الثلاثاء والخميس والسبت القادمين. وقد سلم المستشار رئيس الهيئة للحضور في ختام الدورة شهادات تفيد إجتيازهم الدورة بنجاح.

وقد حضر من الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من : المستشار دكتور عبد الحميد النجاشي نائب رئيس قضايا الدولة عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. والمستشار رئيس الاستئناف شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. والمستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة.

وحضر من جانب هيئة قضايا الدولة كلا من نواب رئيس الهيئة: المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة. والمستشار محمد حسن الأمين العام. والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية والتدريب. والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة ونائب رئيس قسم المنازعات الخارجية. والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد. والمستشارة ميرفت مصطفى عراقي عضو مركز الدراسات القضائية والتدريب منسق الدورة.

جاء ذلك إدراكا من المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة لأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني لأعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.





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