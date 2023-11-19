نجوم ليفربول يتألقون في فترة التوقف الدولي الحالية

شهدت فترة التوقف الدولي الحالية، تألق كبير للاعبي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وظهروا بشكل لافت للأنظار في قيادة منتخباتهم في التصفيات سواء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 أو كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، ليستمرون في نجاحات الموسم الجاري 2023-2024، بالدخول في المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، واقتراب تأهل الريدز إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا

وبدأ مسلسل تألق نجوم ليفربول مع المنتخبات، نجم الفريق، محمد صلاح، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا مع منتخب مصر في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وذلك حينما سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في شباك جيبوتي، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال المكسيك وكندا وأمريكا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة.

محمد صلاح

وسجل صلاح، الهاتريك في الدقائق 17 و22 من ركلة جزاء، و47 و69، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم على مر التاريخ، وذلك برصيد 15 هدفًا، كما رفع رصيده من الأهداف إلى 53 هدفًا، في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، حيث ما زال حسام حسن الهداف التاريخي برصيد 68 هدفًا.

وأحرز جناح الريدز، رفقة منتخب مصر الهاتريك الثاني في مسيرته، وذلك خلال مباراته رقم 92، بعدما سجل الهاتريك الأول في تصفيات أمم أفريقيا ضد زيمبابوري في عام 2013، كما وقع محمد صلاح على أول سوبر هاتريك في تاريخه مع منتخب مصر أمام جيبوتي، حيث لم ينجح طوال مسيرته مع الفراعنة في تسجيل أربعة أهداف خلال لقاء واحد.

سوبوسلاي إلى نهائيات يورو 2024

ولحق منتخب المجر بالمنتخبات المتأهلة لبطولة يورو 2024، التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل، ليصبح عاشر المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس الأمم الأوروبية، وذلك بعدما قاد دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط وقائد المنتخب المجري، منتخب بلاده إلى تحقيق تعادل مثير مع بلغاريا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فاسيل ليفسكي الوطني، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات، ليتأهل منتخب المجر رسميًا إلى يورو 2024، بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، متفوقًا على صربيا بفارق نقطتين، ليخوض رفاق سوبوسلاي، نهائيات كأس أمام أوروبا للمرة الخامسة في تاريخهم والثالثة على التوالي.

سوبوسلاي

وشارك سوبوسلاي قائد منتخب المجر في أهداف المباراة، بصناعته للهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة العاشرة لزميله مارتن أدم، وهو الهدف الافتتاحي في اللقاء، ليرفع لاعب ليفربول رصيده إلى 3 أهداف صنعها لزملائه في تصفيات يورو 2024، بجانب تسجيله لهدفين في 7 مباريات خاضها مع المنتخب المجري.

ديوجو جوتا

كما صنع ديوجو جوتا، هدفًا لأسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، في المباراة التي فاز بها منتخب البرتغال على نظيره ليختنشتاين بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، ليواصل المنتخب البرتغالي تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة العاشرة، بعدما حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات يورو 2024 منذ جولتين.

جوتا مع رونالدو

نونيز يقضى على سلسلة انتصارات بطل العالم

وأسهم مهاجم ليفربول داروين نونيز، في القضاء على سلسلة انتصارات بطل العالم 2022، حينما قاد منتخب أوروجواي للفوز على الأرجنتين بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «لا بومبونيرا» بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونجح نونيز في إحراز الهدف الثاني للمنتخب الأوروجوياني في الدقيقة 87 من هجمة مرتدة وانفراد تام بالحارس إيميليانو مارتينيز، ليرفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة خلف الأرجنتين المتصدر بـ12 نقطة.

داروين نونيز

وترك لاعب الريدز بصمته في إلحاق الهزيمة الأولى لمنتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي بعد سلسلة اللا هزيمة لراقصي التانجو في 14 مباراة متتالية، كما أصبحت هذه الهزيمة هي الأولى للمنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم 2026، وأول خسارة له منذ المفاجأة المدوية أمام السعودية بنتيجة 2-1 في دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

دياز يقود كولومبيا لأول فوز على البرازيل

وخرج لويس دياز جناح ليفربول من أحزانه، التي لازمته طوال الفترة الماضية بسبب اختطاف والده لمدة 12 يومًا من قبل جماعة إرهابية وهي جيش التحرير الوطني، ليقود دياز منتخب كولومبيا إلى تحقيق انتصار تاريخي على البرازيل بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ميتروبوليتانو روبيرتو ميلينديز في مدينة بارانكيا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وأحرز دياز هدفي المنتخب الكولومبي في شباك نظيره البرازيلي، بعد العودة في نتيجة اللقاء بعد التأخر بهدف سجله لاعب أرسنال جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة، ليأتي دور لويس دياز ويحرز هدفين في الدقيقتين 75 و79، ليخطف 3 نقاط ثمينة من السيليساو.

لويس دياز

ويعتبر هذا الفوز تاريخيًا بالنسبة لرفقاء دياز، حيث أول مرة يفوز منتخب كولومبيا على البرازيل في تاريخ تصفيات كأس العالم، ليهدي لويس دياز هذا الانتصار التاريخي لمنتخب بلاده إلى والده الذي كان يتابع المباراة من مدرجات ملعب اللقاء، والذي ظهر باكيًا بعد تسجيل نجله هدفي الفوز على راقصي السامبا.