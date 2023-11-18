متحدث الرياضة: مبادرة "شارك.. الكلمة كلمتك" ستصل لجميع المحافظات

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن حملة شارك.. الكلمة كلمتك، تستهدف توعية الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في مثل تلك الحملات حتى اليوم الأول من التصويت في العملية الانتخابية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة من مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف الحسيني على قناة الحدث اليوم، أن الحملات التي تنظمها الوزارة يشارك فيها الشباب وأساتذة الجامعات وتشتمل على نماذج محاكاة لضمان تفاعل الشباب، مشيرا إلى أنه يوجد في الوزارة 24 كيانا للشباب بهم ما يقرب من مليون و900 ألف شاب نحاول أن نوصل لهم رسالة بضرورة وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع الشاذلي، أن الوزارة يتبع لها 5000 آلاف مركز شباب يتم تطبيق وتنفيذ المبادرات في جميعها لافتا إلى أنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل ستصل مبادرة شارك.. الكلمة كلمتك، إلى جميع محافظات مصر، وأكد أن عددا كبير من الشباب يقوم الآن بتوعية المجتمعات المحيطة بهم بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.