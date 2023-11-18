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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تيسير مطر: ندعم الرئيس في الانتخابات لاستمرار الأمن والأمان

تيسيرمطررئيس حزب
تيسيرمطررئيس حزب إرادةجيل
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قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا: "نحن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل استمرار الأمن والأمان".
ووجه "مطر" خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، التحية لكل المشاركين في تنظيم المؤتمر.
وتابع: "علينا جميعا أن نسأل أنفسنا أين كنا وكيف أصبحنا"، مضيفا: "نحن معاك ياريس من أجل استكمال البناء والتنمية".
ووقف المشاركون في مؤتمر حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة 2024 بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، دقيقة حدادا على شهداء فلسطين.

الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أمين عام تحالف الأحزاب المصرية تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا