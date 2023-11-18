تيسير مطر: ندعم الرئيس في الانتخابات لاستمرار الأمن والأمان

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا: "نحن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل استمرار الأمن والأمان".

ووجه "مطر" خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، التحية لكل المشاركين في تنظيم المؤتمر.

وتابع: "علينا جميعا أن نسأل أنفسنا أين كنا وكيف أصبحنا"، مضيفا: "نحن معاك ياريس من أجل استكمال البناء والتنمية".

ووقف المشاركون في مؤتمر حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة 2024 بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، دقيقة حدادا على شهداء فلسطين.