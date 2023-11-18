حزب الحركة الوطنية : ندعم الرئيس السيسي من منظور وطني

اكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية يأتي انطلاقا من منظور وطني مرتبط بظروف مرحلة حرجة تمر بها الدولة المصرية في ظل محيط اقليمي ملتهب وظروف دولية متوترة علي كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال كلمة له منذ قليل في مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية لدعم الرئيس السيسي مشدداً علي اننا في يوم من أيام الوطنية المصرية يوم يعكس وجود إرادة حقيقة لدي كل المشاركين بضرورة الحفاظ علي ما تحقق في الوطن من مكتسبات تحفظ له امنه واستقراره وبقاؤه قوياً متماسكاً بعيداً عن الصراعات الإقليمية التي سبق وأسقطت دول وخربت أوطان وشردت شعوب.



وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية قائلاً: نحن هنا اليوم ليس لمجرد دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الجارية إنما نحن هنا من أجل مصلحة الدولة ومن أجل مصير الشعب وحقه في ان يعيش داخل حدوده آمنًا مستقراً بعيداً عن أي نزاعات إقليمية، فما نشهده في محيطنا الإقليمي وعلي كافة الحدود من توترات وحروب وصراعات يؤكد حجم الخطر المحيط بنا وبدولتنا ويعكس جسامة المؤامرات الدولية التي تستهدف جر مصر وتوريطها في آتون حروب ونزاعات تستهدف إسقاط الدولة وإفقار الشعب والاستيلاء علي مقدراته وثرواته.

واضاف ان الخطر المحدق بنا يدفعنا نحو ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية ضد كل مساعي الاختراق الداخلي والخارجي وضد حملات التشكيك والتشويه وضد كل من يريد النيل من أمن مصر وسلامتها مشيراً الي اننا أمام مهمة وطنية ومسئولية قومية تقع علي عاتق الأحزاب ورموز العمل السياسي ورجال النخبة مهمة توعوية تبين للناس حقائق الأمور وطبيعتها وتشرح لهم حجم الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع مهمة تستهدف استكمال مشوار البناء والمضي قدماً في المسار الذي رسمه الشعب المصري العظيم خلال ثورته العظيمة في 30 يونيو عام 2013 واستكمال كل ما بدأته الدولة المصرية والقيادة السياسية من إنجازات يشهد بها القاصي والداني في مختلف أنحاء الجمهورية.



واردف السيد خلال كلمتهً ان مهمتنا الحقيقية هي قدرتنا الحقيقية في الوصول الي الناس والحشد أمام اللجان وتحفيز الناخبين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية علي إعتبار أنها انعكاس لأهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في إحداث التغيير المطلوب الذي يخدم المسار الديمقراطي ويخلق حراك سياسي يخرج بنا من حالة الغبن والشعور بالتهميش أو الإقصاء لهذا أو ذاك.

وأختتم قائلاً : نحن أمام مرحلة مهمة وتوقيت مفصلي يلقي على عاتقنا مسئولية ضخمة لابد وان نكون جميعاُ اهلاً لها .. واثق أنكم جميعا قادرون علي تحملها.