اقرأ غدًا في «البوابة»| 190 شاحنة تحمل 2500 طن.. إطالق أكبر قافلة مساعدات لدعم أهالي غزة

اقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 19 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

190 شاحنة تحمل 2500 طن.. إطلاق أكبر قافلة مساعدات لدعم أهالي غزة

السيسي لرئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.. وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالى القطاع

مدبولى: ثلثا المساعدات إلى القطاع مصدرها مصر

لن نتأخر أبدًا.. ومستمرون فى مساعدة أهالينا.. والعالم يقدر الدور المصرى الكبير فى التعامل مع الأزمة

بمشاركة شكري.. جولة خارجية وزارية لوفد القمة العربية الإسلامية لوقف الحرب

مستشار بايدن: إطلاق سراح الرهائن أولًا وبعده وقف القتال

«الأطباء».. 200 شهيد من الأطقم الطبية فى غزة حتى الآن

اجتماع غير رسمى.. الأمم المتحدة: نحن لا نطلب القمر بل وقف إطالق النار

البيت الأبيض يتهم إيلون ماسك بـ«الترويج الدنىء» لمعاداة السامية

سيرًا على الأقدام.. مئات الأشخاص يغادرون مستشفى الشفاء

مدير المستشفى: 120 جريحًا لا يزالون بالداخل بينهم أطفال خدج