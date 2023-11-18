تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب السنغال بالقوة الضاربة أمام جنوب السودان

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جنوب السودان، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يستضيف منتخب السنغال، اليوم السبت، نظيره جنوب السودان على ملعب عبدولاي واد، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يستهل المنتخب السنغالي مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب جنوب السودان بالقوة الضاربة.

يقود هجوم أسود التيرانجا، ساديو ماني لاعب النصر السعودي، ويتواجد في التشكيل الأساسي، المدافع كاليدو كوليبالي لاعب الهلال السعودي، وإدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة.

يتواجد منتخب السنغال فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، ضمن المجموعة الثانية التي تضم: الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، جنوب السودان.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك بها 48 منتخبًا بدلًا من 32 عكس النسخ السابقة من المونديال.

تشكيل منتخب السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، موسى نياخات، إسماعيل جاكوبس، كريبان دياتا

خط الوسط: إدريسا جايي، لامين كامارا، بابي سار

وفي الهجوم: ساديو ماني ، إيليمان نداي، حبيب ديالو.