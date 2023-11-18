انطلاق مؤتمر تحالف الأحزاب لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد لتحالف الاحزاب المصريه الذي يضم 42 حزبا سياسي بقاعه الأزهر للمؤتمرات تحت رعاية حزب "إرادة جيل "، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدأت فعاليات المؤتمر، بعزف السلام الوطنى، وتلاوة آيات من القران الكريم، ووقف الجميع دقيقة حداد على أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الشكر للقيادة السياسية لموقفها الداعم لأهل غزة والقضية الفلسطينية ودخول المعونات عبر معبر رفح،ثم كلمات الحضور.

عرض المؤتمر عبر شاشات عملاقة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات مثل الطرق والكباري، والتعليم، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ومشروع حياة كريمة، وباقى المجالات والمشروعات.

حضر المؤتمر اكثر من 70 رئيس حزب ووفد كبير من تنسيقيه شباب الاحزاب والساسيين وعدد من نواب البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ وبعض رؤساء النقابات المهنيه والعماليه والشخصيات العامه ورجال الاعلام والصحافه ووفد من كتلة نواب الشعب.

يشرف على تنظيم المؤتمر لجنه تحت اشراف النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل ويتولى رئاستها البرلماني السابق ونائب أول رئيس الحزب رجب حميدة وعضوية النائب ماجد السيد واللواء محسن الفحام وأحمد نصار أمين شباب الحزب والدكتوره الفت رفيق إمينه المرآة ولبنى الديب ومشاركة قوية من جانب كمال حسانين رئيس حزب الريادة وامين تنظيم تحالف الاحزاب المصرية .