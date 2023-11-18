قوافل طبية وبيطرية لجامعة جنوب الوادي بحلايب وشلاتين

صرح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بأن قافلة جامعة جنوب الوادي الشاملة لخدمة أهالي مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد واصلت أعمالها في يومها الثالث بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وقامت بالكشف الطبي المجاني على أهالي حلايب وأبو رماد حيث تم توقيع الكشف من خلال العيادات في مختلف التخصصات الطبية.

وقال رئيس الجامعة، إن عيادات القافلة استقبلت نحو 376 حالة في مدينة أبو رماد كما استقبلت 219 حاله في مدينه حلايب في تخصصات الباطنه والعظام والانف والاذن والنساء والتوليد والاطفال والجلديه والاسنان والمسالك والجراحه العامه

واضاف الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ان فعاليات اليوم الثالث لقافله جامعه جنوب الوادي الشامله تضمنت قافله طبيه بيطريه الى مدينه ابو رماد اسفرت نتائجها عن توقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 1230 حاله من الجمال والاغنام والماعز بالاضافه الى الحمام والدجاج.

يذكر أن فريق القافلة البيطرية الذي يضم الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم قام بتفعيل معمل التحليل البيطري ضمن انشطة القافلة البيطرية بحلايب وابورماد

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